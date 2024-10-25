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Почему российские автомобили станут дороже с 1 января 2025 года

3:38
Авто

С 1 января 2025 года стоимость российских автомобилей может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей. Эксперты связывают это с возвращением требований технического регламента, которые ранее были смягчены на фоне санкций и нарушенных логистических цепочек. В понедельник, 21 октября, на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства, затрагивающий этот вопрос. Автоэксперты выяснили, какие системы вернутся в обязательное оснащение и как это повлияет на стоимость автомобилей.

Почему российские автомобили станут дороже с 1 января 2025 года
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Напомним, что в 2022 году технический регламент для российских автомобилей был упрощен из-за санкций и логистических трудностей. Правительство разрешило выпуск моделей с минимальными экологическими стандартами, а также упростило требования, убрав такие системы, как антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости и подушки безопасности.

С тех пор регламент постепенно ужесточался: с 1 декабря 2023 года вновь стало обязательным оснащение автомобилей ABS, а с 1 февраля 2024 года — соответствие экологическому стандарту не ниже Евро-3. Новый проект постановления продолжает эту тенденцию.

"С 2022 года отечественные производители наладили либо собственное производство ключевых автокомпонентов, либо нашли устойчивые цепочки поставок для тех комплектующих, производство которых в России пока ещё осваивается", — говорится в пояснительной записке к документу. "Это позволяет практически полностью вернуться к требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011 с 1 января 2025 года".

Мнения независимых экспертов по поводу предложенных изменений разделились. Исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин считает, что российская автопромышленность готова к возвращению требований техрегламента. Основные сложности были связаны с электронными компонентами, но сейчас эти проблемы частично решены благодаря собственному производству и устойчивым поставкам из Китая.

По словам Коровкина, возврат требований необходим как покупателям, так и производителям, чтобы успешно конкурировать с китайскими автопроизводителями, стремительно укрепляющими позиции на российском рынке. Он также отметил, что дооснащение автомобилей новыми системами неизбежно приведет к росту цен, однако точную величину этого увеличения предсказать сложно из-за множества факторов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил более осторожную позицию. По его мнению, пока говорить о полноценном импортозамещении преждевременно, поскольку большинство возвращаемых систем будут импортироваться, в основном из Китая. Шапарин отметил, что речь идет скорее о создании устойчивых цепочек для импорта необходимых компонентов, защищённых от санкций.

Кроме того, он указал, что производители могут воспользоваться возможностью повысить цены на автомобили с улучшенной комплектацией. С учетом роста затрат на закупку компонентов, стоимость автомобилей может увеличиться минимум на 70 тысяч рублей.

Уточнения

Антиблокировочная система торможения (англ. Anti-lock braking system) — электронная система, предотвращающая блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства при торможении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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