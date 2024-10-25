Почему Lexus GX с пробегом свыше 300 тыс. км всё ещё ценится на рынке

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал iSeeCars составил рейтинг самых надёжных автомобилей, основываясь на доле моделей, которые успешно преодолевают отметку в 250 тысяч миль (свыше 370 тысяч км) в процессе эксплуатации.

Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0

В ТОП-5 этого списка вошёл и внедорожник Lexus GX. Эксперты изучили предложения этой модели на российском вторичном рынке и рассказали об её особенностях.

Примерно треть таких машин в России — это автомобили возрастом 12-13 лет с пробегом более 250 тыс. км. Несмотря на высокие пробеги, выбор всё ещё велик. Однако, учитывая, что Lexus — это премиум-бренд, цена таких автомобилей остаётся высокой: даже машины с пробегами свыше 300 тыс. км стоят не дешевле 2,5 млн рублей.

Второе поколение Lexus GX выпускалось с 2009 по 2023 год с двумя обновлениями. В основе этого внедорожника лежит модель Toyota Land Cruiser Prado. Сборка осуществлялась в Японии и Канаде.

В России, как и в США, предлагалась версия с топовым двигателем V8 4.6 (296 л. с.), с небольшими конструктивными и декоративными отличиями. Этот алюминиевый атмосферный мотор оснащён распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ. Он работает на бензине марки АИ-92, а его ресурс может достигать 450 тыс. км и более.

6-ступенчатый автомат A760F от компании Aisin Warner также отличается надёжностью и может выдерживать пробеги свыше 400 тыс. км. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что Lexus GX занял пятое место среди самых надёжных внедорожников.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



