Почему Lexus GX с пробегом свыше 300 тыс. км всё ещё ценится на рынке

Портал iSeeCars составил рейтинг самых надёжных автомобилей, основываясь на доле моделей, которые успешно преодолевают отметку в 250 тысяч миль (свыше 370 тысяч км) в процессе эксплуатации.
В ТОП-5 этого списка вошёл и внедорожник Lexus GX. Эксперты изучили предложения этой модели на российском вторичном рынке и рассказали об её особенностях.
Примерно треть таких машин в России — это автомобили возрастом 12-13 лет с пробегом более 250 тыс. км. Несмотря на высокие пробеги, выбор всё ещё велик. Однако, учитывая, что Lexus — это премиум-бренд, цена таких автомобилей остаётся высокой: даже машины с пробегами свыше 300 тыс. км стоят не дешевле 2,5 млн рублей.
Второе поколение Lexus GX выпускалось с 2009 по 2023 год с двумя обновлениями. В основе этого внедорожника лежит модель Toyota Land Cruiser Prado. Сборка осуществлялась в Японии и Канаде.
В России, как и в США, предлагалась версия с топовым двигателем V8 4.6 (296 л. с.), с небольшими конструктивными и декоративными отличиями. Этот алюминиевый атмосферный мотор оснащён распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ. Он работает на бензине марки АИ-92, а его ресурс может достигать 450 тыс. км и более.
6-ступенчатый автомат A760F от компании Aisin Warner также отличается надёжностью и может выдерживать пробеги свыше 400 тыс. км. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что Lexus GX занял пятое место среди самых надёжных внедорожников.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.