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Какие китайские модели хорошо переносят морозы

1:54
Авто

Эксперты рассказали, какие китайские кроссоверы лучше всего справляются с зимними морозами.

Какие китайские модели хорошо переносят морозы
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, PDM

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров сообщил, что все китайские автопроизводители, присутствующие на российском рынке, уже адаптировали свои модели к зимним условиям. В ряде автомобилей добавили зимние опции, такие как подогрев сидений, зеркал, рулевого колеса и лобового стекла. Также увеличены объёмы бачков стеклоомывателей и ёмкости аккумуляторов. Среди адаптированных брендов Петров отметил Chery, Jetour, Omoda, Exeed, Jaecoo, Tank и другие.

Прошлая зима показала, что основные причины проблем с запуском автомобилей в морозы остаются неизменными и для европейских, корейских, и японских марок. Это редкие поездки, приводящие к разряду аккумулятора, низкокачественное топливо или неподходящее по вязкости зимнее масло, а также неправильно установленные охранные системы, разряжающие аккумулятор за 2-3 дня простоя, пояснил Петров.

Эксперты из ГК АвтоСпецЦентр выделили модели, которые отлично справляются с холодами. Среди них: Haval H6, Geely Tugella и Chery Tiggo 8 Pro. В ГК "Автодом" также отметили Haval F7 и Geely Atlas.

Специалисты напоминают, что эксплуатация машин зимой требует особого подхода. Важно убедиться, что все технические жидкости соответствуют зимним характеристикам. Антифриз, масло и тормозная жидкость должны быть рассчитаны на зимние условия, а незамерзающая жидкость для стеклоомывателей проверена на морозоустойчивость, чтобы избежать замерзания в бачке и форсунках.

Уточнения

Haval H6 — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый с 2011 года компанией Haval — подразделением китайского автопроизводителя Great Wall Motors.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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