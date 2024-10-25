В Москве увеличили число камер для фиксации использования телефонов за рулём

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В 2020 году на дорогах Москвы появились первые камеры, фиксирующие водителей с телефонами в руках — тогда их было всего восемь. К началу 2022 года количество таких комплексов выросло до 362, а сейчас их стало ещё больше на треть.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

По данным, предоставленным столичным Центром организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве установлено 519 комплексов фотовидеофиксации, способных зафиксировать водителей, использующих телефон за рулём.

С момента появления первых камер в 2020 году их количество значительно увеличилось. К началу 2022 года было установлено 362 комплекса, и за последние 2,5 года их число выросло более чем на треть.

При использовании телефона во время вождения штрафы в автоматическом режиме получают владельцы транспортных средств — как физические, так и юридические лица. Размер штрафа составляет 1 500 рублей, но при быстрой оплате в течение двадцати дней действует скидка в размере 50%.

Уточнения

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Дептра́нс Москвы) — отраслевой орган исполнительной власти города Москвы, формирующий и реализующий политику города в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: предоставляет государственные услуги, управляет государственным имуществом в сфере транспорта, обеспечивает транспортную безопасность.

