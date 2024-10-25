Хранение колёс: как не допустить ошибок и продлить срок службы шин

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Перед тем как отправить колёса на хранение, их следует тщательно вымыть и осмотреть на наличие повреждений. Также важно убедиться, что колёса полностью накачаны и не спускают воздух, напомнили эксперты.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Существует несколько способов хранения собранных колёс (шин в сборе с дисками):

Стопкой. Колёса можно сложить друг на друга. Это позволяет сэкономить место в гараже, но не подходит для покрышек без дисков. На стене. Колёса в сборе можно подвесить на крупные гвозди или крюки, что освободит дополнительное пространство. Этот метод тоже не применим к шинам без дисков. Вертикально. Колёса можно поставить на пол вертикально. Этот вариант подходит и для шин без дисков. На самодельной стойке. Закрепите толстую трубу вертикально на старом колесном диске от авто или мотоцикла и нанизайте колёса, подобно детской пирамидке. Этот способ не подходит для шин без дисков.

Эксперты рекомендуют избегать хранения собранных колёс в условиях повышенной влажности, так как это может привести к коррозии дисков. Стальные диски подвержены ржавчине в местах, где повреждена краска, а у легкосплавных могут возникать дефекты лакокрасочного покрытия.

Кроме того, на колёсных дисках есть зоны, где соприкасаются ступица и болты или гайки — эти места лишены защитного покрытия. Колёса в сборе, как и шины без дисков, не следует хранить рядом с отопительными приборами.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.



