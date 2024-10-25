Хранение колёс: как не допустить ошибок и продлить срок службы шин

Перед тем как отправить колёса на хранение, их следует тщательно вымыть и осмотреть на наличие повреждений. Также важно убедиться, что колёса полностью накачаны и не спускают воздух, напомнили эксперты.
Существует несколько способов хранения собранных колёс (шин в сборе с дисками):
Эксперты рекомендуют избегать хранения собранных колёс в условиях повышенной влажности, так как это может привести к коррозии дисков. Стальные диски подвержены ржавчине в местах, где повреждена краска, а у легкосплавных могут возникать дефекты лакокрасочного покрытия.
Кроме того, на колёсных дисках есть зоны, где соприкасаются ступица и болты или гайки — эти места лишены защитного покрытия. Колёса в сборе, как и шины без дисков, не следует хранить рядом с отопительными приборами.
Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.