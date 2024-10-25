Мировые автопродажи сократились на 3,6%: лидеры и аутсайдеры рынка

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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по всему миру в сентябре 2024 года составили 7 547 056 единиц, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным консалтинговой компании GlobalData, за первые девять месяцев текущего года мировой рынок достиг объёма в 63 766 366 машин, что показывает небольшой рост на 0,4%.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM

Лидером мировых продаж автомобилей в сентябре осталась КНР с показателем 2 287 735 машин, что на 5,2% меньше, чем годом ранее. В США было продано 1 180 352 автомобиля, что на 12% ниже показателей прошлого года.

Суммарные продажи автомобилей в странах Западной Европы в сентябре составили 1 175 156 единиц (-4,1%). В то же время в Восточной Европе наблюдается рост продаж на 10,2%, достигнув 398 685 автомобилей, чему способствовала активность на рынке РФ.

В Южной Америке продажи машин выросли на 20,3% по сравнению с сентябрём прошлого года, достигнув отметки 263 567 единиц. Среди крупных мировых авторынков также отметились Япония (434 663 авто; 0,0% изменений), Канада (155 116 авто; -0,9%) и Южная Корея (128 389 авто; -2,3%).

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.



