Японские автогиганты надеются на возвращение: что происходит с Mitsubishi

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Как выяснилось, Россия вполне может обойтись без японских автомобилей, продаваемых через официальные автосалоны. А вот Япония, для которой российский рынок был одним из ключевых для экспорта, кажется, испытывает трудности и постепенно увеличивает поставки автомобилей. Компания Mitsubishi выбрала "спящий режим", но планирует возобновить свою деятельность в России.

Фото: Wikipedia by Greg Gjerdingen, CC BY 2.0

Согласно данным источника, несколько представителей крупных автосалонов из России были приглашены в штаб-квартиру Mitsubishi в Японию, где руководство компании обсудило с ними перспективы. На встрече стало известно, что компания временно приостановила свою деятельность, но после улучшения внешнеполитической ситуации Mitsubishi намерена вернуться к операционной работе.

Напомним, что Mitsubishi производила кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. Весной 2022 года производство было остановлено, а в апреле этого года стало известно, что контракт на сборку расторгнут. В связи с этим японская сторона выплатила заводу компенсацию в размере почти 3 млрд рублей.

Уточнения

Mitsubishi Group — японский конгломерат, один из первых дзайбацу. Крупнейшие компании, входящие в его состав — Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsubishi Heavy Industries.



