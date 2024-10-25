В ГАИ объяснили, всегда ли надо пользоваться ручником на парковке

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Не каждый водитель использует стояночный тормоз при парковке автомобиля, и Правила дорожного движения не требуют обязательного его задействования каждый раз. Как пояснил инспектор ГАИ в беседе с порталом njcar.ru, в пункте 12.8 ПДД указано, что водитель обязан обеспечить неподвижность автомобиля на стоянке, но каким именно способом — это решение остается за ним.

Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Можно использовать стояночный тормоз, включить передачу или даже подложить предмет под колеса.

Тем не менее, неисправность ручного тормоза считается технической поломкой, которая запрещает эксплуатацию автомобиля. Однако стоянка при этом не подпадает под такой запрет.

Среди автовладельцев существуют разные мнения относительно использования стояночного тормоза. Одни считают, что постоянное его использование ускоряет износ, и поэтому его стоит применять лишь в экстренных случаях. Другие полагают, что редкое применение приводит к "закисанию" механизма, что может привести к его поломке. Водители автомобилей с автоматической коробкой передач часто ограничиваются режимом "Паркинг", который блокирует валы трансмиссии и предотвращает движение автомобиля.

Однако на уклоне или скользкой дороге лучше использовать ручной тормоз, чтобы не перегружать компоненты трансмиссии и повысить устойчивость автомобиля.

Также стоит помнить, что редкое использование стояночного тормоза может привести к его ржавлению. Для предотвращения этого достаточно активировать его 2-3 раза в месяц. Зимой, чтобы тормозные колодки не примерзли, можно несколько раз нажать на педаль тормоза перед остановкой, чтобы высушить влагу.