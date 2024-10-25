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ГАИ рассказала, как размер дисков и шин влияет на безопасность автомобиля

1:48
Авто

Размеры колес и профиль шин играют важную роль в управляемости и поведении автомобиля на дороге, особенно когда речь идет о разнице между низкопрофильной и высокопрофильной резиной. По словам инспектора ГАИ, низкопрофильные шины, с высотой профиля менее 55% (например, 205/55 R16 или 245/40 R20), характерны для мощных автомобилей и придают им агрессивный внешний вид.

ГАИ рассказала, как размер дисков и шин влияет на безопасность автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они обеспечивают улучшенную управляемость и динамику, что способствует лучшему торможению и снижению кренов в поворотах.

Однако такие шины менее комфортны для пассажиров, поскольку хуже справляются с неровностями дороги. Это приводит к большим нагрузкам на подвеску, износу ходовой части и снижению срока службы самих шин. Также низкопрофильная резина может быть шумной и подверженной аквапланированию.

На бюджетных автомобилях чаще устанавливают колеса меньшего диаметра с высокопрофильной резиной (более 60%). Такие шины обеспечивают плавность хода, лучше справляются с неровностями, и обеспечивают больший комфорт для пассажиров, снижая нагрузку на подвеску.

Однако их сцепление с дорогой уступает низкопрофильным аналогам, а в поворотах могут появляться крены, что увеличивает тормозной путь.

Многие водители устанавливают нестандартные колеса для улучшения внешнего вида автомобиля, но инспекторы ГАИ предупреждают, что это запрещено законом. Установка дисков и резины, непредусмотренных производителем, может привести к штрафу в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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