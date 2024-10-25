Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания

Свечи зажигания — это не просто компонент двигателя, обеспечивающий его быстрый запуск, но и индикатор состояния мотора. Многие автолюбители не осознают, что изношенные свечи могут не только увеличить расход топлива и ухудшить динамику, но и привести к поломке двигателя.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Владелец сервисного центра рассказал порталу njcar.ru, что по состоянию свечей можно судить о состоянии двигателя, качестве его обслуживания и даже о топливе, которое используется.

Цвет нагара на свечах — важный показатель. Например, светло-серые или светло-коричневые отложения на свечах и минимальная эрозия электрода свидетельствуют о нормальной работе двигателя.

Но если на изоляторе и электродах появился сухой мягкий черный налет, это может говорить о слишком обогащенной топливной смеси и проблемах с дроссельной заслонкой. Также стоит проверить настройку зажигания и состояние проводов.

Желтые или бронзовые отложения на свече могут указывать на использование бензина с повышенным содержанием свинца — это явный сигнал о необходимости сменить АЗС. Белый изолятор с черными отложениями и эрозией электрода свидетельствует о перегреве свечей, что может быть связано с неправильной установкой или проблемами с системой охлаждения двигателя.

Самый тревожный сигнал — это расплавленные электроды или вздутый изолятор, что может свидетельствовать о калильном зажигании. Это опасное явление, при котором топливно-воздушная смесь воспламеняется раньше времени, что может быть вызвано перегревом свечей.

Красный боковой электрод и конус изолятора говорят о том, что в бензин могли быть добавлены запрещенные добавки для повышения октанового числа, и это также повод сменить заправочную станцию.