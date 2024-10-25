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Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены

1:17
Авто

Мойки самообслуживания становятся все популярнее в российских городах, но не все водители знают, как правильно использовать оборудование, чтобы не повредить автомобиль.

Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Владелец сети автомоек поделился с порталом njcar.ru полезными советами по грамотной мойке машины.

Многие водители ошибочно начинают мойку с сильной струи воды под давлением, но этот метод оправдан только при сильных загрязнениях, например, после поездок по грязным дорогам.

Начинать с мощной струи воды рискованно, особенно если автомобиль недавно прошел кузовной ремонт — высокое давление до 170 бар может повредить краску или шпатлевку.

Лучше сначала нанести активную пену, чтобы грязь легко смылась. Наносить её нужно снизу вверх, что обеспечит равномерное покрытие. Оставьте пену на несколько минут, чтобы она подействовала, затем смойте её теплой водой, начиная с крыши и постепенно опускаясь вниз.

Завершите процесс деминерализованной водой — это ускорит мойку и избавит от необходимости сушить машину вручную. Используйте водосгон для удаления лишней воды, избегая тряпок, которые могут оставить разводы.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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