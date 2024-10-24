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ГАИ рассказала о лишении прав за распитие алкоголя в автомобиле

1:30
Авто

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — это серьезное правонарушение, которое несет за собой штрафы, лишение водительских прав и даже уголовную ответственность. Однако что делать, если водителя застали в нетрезвом виде в припаркованной машине? В таких ситуациях важно знать свои права.

ГАИ рассказала о лишении прав за распитие алкоголя в автомобиле
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

По последним разъяснениям Верховного суда РФ, употребление алкоголя рядом с припаркованным автомобилем или внутри него не считается нарушением, если транспортное средство не находится в движении. Ответственность наступает только тогда, когда человек управляет автомобилем, то есть находится за рулем движущегося транспортного средства.

Таким образом, если водитель отдыхает с друзьями в машине, припаркованной вне проезжей части, это не будет нарушением закона.

Недавний случай в Москве показал, что владелец автомобиля был освобожден от наказания за управление в нетрезвом виде. На момент остановки сотрудниками ДПС водитель не управлял автомобилем, а просто находился рядом с ним.

Верховный суд подтвердил, что для привлечения к ответственности требуется факт управления автомобилем в состоянии опьянения, а не просто нахождение рядом или в салоне.

Таким образом, водители должны помнить, что нахождение в припаркованной машине в нетрезвом виде не является поводом для наказания, если нет движения транспортного средства.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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