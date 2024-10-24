ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей

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Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники ДПС останавливают транспортные средства в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения. Однако Административный регламент МВД четко определяет участки дорог, на которых такие действия полицейских незаконны. Согласно пункту 88 регламента, патрули ДПС не имеют права останавливать водителей в зонах, где остановка противоречит ПДД.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Это касается таких участков, как железнодорожные переезды, трамвайные линии, тоннели, мосты и эстакады, а также пространства под ними.

Кроме того, полицейским запрещено останавливать автомобили в местах, где расстояние от края дороги или разделительной полосы до транспортного средства составляет менее трех метров.

Также нельзя блокировать движение на остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, крутых поворотах и в зонах с ограниченной видимостью (менее 100 метров в любом направлении).

Однако пункт 88 Административного регламента МВД предусматривает исключения. Если остановка автомобиля необходима для предотвращения правонарушения, защиты имущества или обеспечения безопасности людей, инспекторы могут отступить от этих правил.

Поэтому водители обязаны подчиняться указаниям сотрудников ДПС, даже если остановка происходит в запрещенном месте.