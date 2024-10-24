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5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав

2:04
Авто

Знание законодательства и правил дорожного движения становится для автомобилистов важнейшим инструментом защиты своих прав. Часто водители сталкиваются с хитроумными действиями сотрудников ГАИ, и в такие моменты владение информацией о том, как правильно заполнять документы, играет решающую роль. Протокол об административном правонарушении — это один из ключевых документов, на основе которого строится обвинение.

5 хитростей ГАИ при составлении протокола, которые могут обернуться лишением прав
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Если в нем допущены ошибки или недочеты, вся логика обвинения может рухнуть. Поэтому каждый автомобилист должен быть особенно внимателен при его проверке.

По словам автоюриста с 20-летним опытом, в некоторых случаях инспекторы могут допускать умышленные ошибки в протоколе, что впоследствии негативно сказывается на положении водителя. Важно помнить, что у водителя есть право оставаться в автомобиле во время оформления протокола.

После заполнения инспектор обязан предоставить документы для проверки, и водитель имеет право внести свои комментарии или уточнения.

По статье 28.5 п.1 КоАП РФ, инспектор обязан незамедлительно приступить к оформлению протокола, но на практике нередко затягивают процесс, что может свидетельствовать о вымогательстве взятки. Также важно учитывать, что проверка на опьянение должна проводиться в присутствии двух понятых, либо с обязательной видеосъемкой.

Однако, инспекторы часто игнорируют эти требования, что создает угрозу для водителя.

Особое внимание следует уделять заполнению протокола, так как полицейские могут намеренно упускать важные детали, влияющие на исход дела. Важно внести необходимые исправления и дополнения до подписания протокола, ведь после этого любые изменения без вашего согласия недопустимы. Тем не менее, на практике инспекторы могут вносить изменения в документ уже после вашей подписи, что нарушает ваши права.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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