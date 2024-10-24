10 скрытых функций автомобиля, о которых многие водители даже не подозревают

Современные автомобили оснащены множеством скрытых функций, которые упрощают жизнь водителей и повышают безопасность, но большинство автовладельцев о них даже не подозревают. Например, малоизвестная функция детской блокировки на задних дверях автомобилей защищает детей от случайного открытия дверей. Еще одна полезная функция — блокировка стеклоподъемников, что исключает возможность баловства с окнами детьми во время поездки.

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Также немногие водители знают, что даже при наличии системы бесключевого доступа в автомобиле всегда есть механический резерв для открытия дверей. Он спрятан в корпусе ключа и может пригодиться, если аккумулятор разрядился.

Еще одна удивительная опция — электрохромное покрытие на зеркале заднего вида, которое затемняет его при ярком свете фар автомобилей позади, и может включать дополнительные функции, например, управление гаражными воротами.

Системы безопасности автомобилей также обладают скрытыми возможностями: при столкновении подача топлива автоматически прекращается, что предотвращает возгорание, и для восстановления работы двигателя нужно вручную активировать подачу топлива.

Важно помнить и о регулировке высоты ремня безопасности — фиксатор на средней стойке кузова позволяет подстроить ремень под рост водителя, что значительно повышает комфорт и безопасность вождения.