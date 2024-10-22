Лампочка, колесо и кукиш: выучите эти 8 жестов, чтобы понимать других водителей на дороге

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители на дороге часто пользуются невербальным языком общения: с помощью жестов они предупреждают друг друга об опасности, указывают на спущенное колесо или выключенные фары. Общественная Служба Новостей перечислила самые популярные жесты, которые стоит знать каждому автовладельцу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Колесо"

Если водитель показывает вам жестом круг и указывает вниз, скорее всего, у вас спустило колесо. Остановитесь и проверьте это.

"Лампочка"

Если водитель сгибает и разгибает пальцы рук, он показывает включение и выключение лампочки. Возможно, вы забыли включить фары, поэтому проверьте приборную панель.

"Вниз"

Если водитель плавно проводит ладонью вниз, он просит вас притормозить.

"Спасибо"

Поднятые вверх ладони или руки над рулевым колесом означают "спасибо", например, за предупреждение о посту ДПС или уступку дороги.

"Опасность"

Пальцы в сложенном кукише означают, что у водителя фуры или грузовика между колес застрял камень. Найдите место для остановки, так как ситуация опасна.

Контакт с пешеходами

Если водитель махнул рукой перед пешеходами, он показывает, что их пропускает. Однако контакт между водителем и пешеходом не всегда получается установить.

"Пять"

Растопыренная пятерня или жест "пять" — старый сигнал, используемый некоторыми водителями. Он означает то же, что и кратковременное мигание фар — предупреждение о посте ДПС или наличии другого экипажа ГАИ.

"Погоны"

Если встречный водитель похлопывает себя по плечу, он предупреждает о наличии на дороге людей в погонах.

Зная эти жесты, новичок будет чувствовать себя более уверенно во время вождения. Если же вы не знаете, что означает тот или иной жест, лучше следуйте правилам дорожного движения, чтобы не подвергать опасности других водителей.

Уточнения

Вожде́ние — действие (процесс) по глаголу водить кого-либо или чего-либо по чём-либо.



Жест (от лат. gestus «движение тела») — некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом.

