Какие запчасти сложнее всего достать для автомобилей в России

Труднее всего в России приобрести электронные блоки для автомобилей ушедших брендов, а также детали, которые редко требуют замены. Об этом рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.
По словам Хайцеэра, основная проблема связана с электронными блоками, управляющими силовым агрегатом и КПП транспортных средств ушедших брендов. Для их заказа у иностранного дилера требуется предоставить VIN-номер автомобиля, который числится за машиной в РФ, из-за чего поставщики отказываются выполнять заказ.
Кроме того, возникают сложности с получением новых ключей, личинок замков и оригинальных запасных частей, которые редко выходят из строя, например, с элементами обшивки салона, добавил эксперт.
Хайцеэр также предупредил, что ожидание доставки таких запчастей, если их нет на складе, может растянуться на несколько месяцев.
Прямая поставка (дропшиппинг) — поставка товаров производителя при помощи специального посредника — дропшиппера.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.