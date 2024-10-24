Какие запчасти сложнее всего достать для автомобилей в России

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Труднее всего в России приобрести электронные блоки для автомобилей ушедших брендов, а также детали, которые редко требуют замены. Об этом рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

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По словам Хайцеэра, основная проблема связана с электронными блоками, управляющими силовым агрегатом и КПП транспортных средств ушедших брендов. Для их заказа у иностранного дилера требуется предоставить VIN-номер автомобиля, который числится за машиной в РФ, из-за чего поставщики отказываются выполнять заказ.

Кроме того, возникают сложности с получением новых ключей, личинок замков и оригинальных запасных частей, которые редко выходят из строя, например, с элементами обшивки салона, добавил эксперт.

Хайцеэр также предупредил, что ожидание доставки таких запчастей, если их нет на складе, может растянуться на несколько месяцев.

Уточнения

Прямая поставка (дропшиппинг) — поставка товаров производителя при помощи специального посредника — дропшиппера.

