Оформление ДТП по европротоколу станет проще: новые онлайн-опции

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет возможности оформления ДТП по европротоколу без вызова сотрудников ГАИ и заполнения бумажных документов.
Проект предлагает разрешить составлять извещение об аварии на сайтах и в мобильных приложениях страховых компаний. Российский союз автостраховщиков (РСА) уже поддержал эту инициативу.
В настоящее время оформить ДТП онлайн можно через портал "Госуслуги" по форме, утверждённой Банком России. Новый законопроект расширяет список доступных ресурсов, включив в него официальные сайты и мобильные приложения страховых компаний, а также системы профессиональных объединений страховщиков. Авторизация на этих платформах будет осуществляться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это расширение увеличит число инструментов для электронного оформления аварий и снизит нагрузку на сотрудников ГИБДД.
В РСА отметили, что страховое сообщество поддерживает данный законопроект, поскольку он способствует развитию электронных сервисов и делает страхование более удобным для пользователей.
Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.