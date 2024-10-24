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Оформление ДТП по европротоколу станет проще: новые онлайн-опции

1:18
Авто

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет возможности оформления ДТП по европротоколу без вызова сотрудников ГАИ и заполнения бумажных документов.

Оформление ДТП по европротоколу станет проще: новые онлайн-опции
Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

Проект предлагает разрешить составлять извещение об аварии на сайтах и в мобильных приложениях страховых компаний. Российский союз автостраховщиков (РСА) уже поддержал эту инициативу.

В настоящее время оформить ДТП онлайн можно через портал "Госуслуги" по форме, утверждённой Банком России. Новый законопроект расширяет список доступных ресурсов, включив в него официальные сайты и мобильные приложения страховых компаний, а также системы профессиональных объединений страховщиков. Авторизация на этих платформах будет осуществляться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это расширение увеличит число инструментов для электронного оформления аварий и снизит нагрузку на сотрудников ГИБДД.

В РСА отметили, что страховое сообщество поддерживает данный законопроект, поскольку он способствует развитию электронных сервисов и делает страхование более удобным для пользователей.

Уточнения

Европротоко́л — упрощённая схема оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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