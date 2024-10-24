Российские автозаводы обязаны вернуть системы безопасности: постановление Минпромторга

Минпромторг России подготовил проект постановления, согласно которому с 1 января 2025 года планируется отменить большую часть послаблений "техрегламента особого периода".
Напомним, что с мая 2022 года в России действовал упрощённый техрегламент для новых автомобилей, производимых в стране. Он позволял автозаводам продолжать производство на фоне разрыва связей с западными поставщиками компонентов, несмотря на пониженный экокласс, отсутствие ABS, подушек безопасности и других элементов.
С 1 января 2025 года новые автомобили, выпускаемые в России, вновь обязаны будут оснащаться системами ABS, ESP и подушками безопасности.
Однако часть послаблений сохранятся до 30 июня 2025 года. Это касается электронных систем ДВС, систем снижения токсичности, защиты пешеходов и устройств вызова экстренных оперативных служб.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.