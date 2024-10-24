Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите

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По закону о защите прав потребителей, клиент имеет право отказаться от дополнительных услуг при автокредитовании в течение 30 дней с момента подписания договора. Однако Банк России выявил уловки, которые используют кредиторы, чтобы обойти это правило.

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В своём обзоре ЦБ раскрыл несколько схем, с помощью которых банки затрудняют реализацию права на отказ от дополнительных платных услуг. По закону потребитель может потребовать возврат средств за такие услуги, но банки пытаются обойти этот механизм.

Одна из уловок — продажа услуг, которые не подлежат возврату или имеют частичную возвратность. Например, клиенту предоставляется доступ к информационным материалам через сайт, где можно найти европротокол или памятку на случай ДТП. Поскольку доступ считается оказанной услугой с момента его предоставления, вернуть деньги за неё невозможно.

Вторая хитрость заключается в оформлении дополнительных услуг отдельно от заявления на кредит. Заемщику объясняют, что эти услуги не связаны с банком, что позволяет обойти право клиента на отказ в течение 30 дней.

Банки также часто предлагают скидки на покупку автомобиля при условии оформления кредита или приобретения дополнительных услуг. Это делает сложным отказ от таких услуг и возврат средств, а также досрочное погашение кредита.

Ещё одна уловка — недобросовестная консультация. Сотрудники банков и автосалонов нередко вводят клиентов в заблуждение, утверждая, что:

— невозможно оформить кредит без покупки дополнительных услуг; — отказ от услуг ведёт к аннулированию скидки на автомобиль; — досрочное погашение кредита возможно только через 2-3 месяца; — покупка автомобиля за наличные выйдет значительно дороже, чем в кредит.

Пятая уловка — предложение услуг по завышенной стоимости. Банк России зафиксировал случаи, когда цена услуг была значительно выше их реальной стоимости. Например, выпуск дебетовой карты оценивался в 10 тысяч рублей, хотя большинство банков предоставляют эту услугу бесплатно. Также были обнаружены консультационные услуги по страхованию и урегулированию споров, стоимость которых доходила до 320 тысяч рублей.