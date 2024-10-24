Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возлюбленный Ксении Бородиной поставил её в неловкое положение из-за разницы в возрасте
Путин обсуждает климатические вызовы и угрозу водоснабжению на саммите БРИКС
Ксения Собчак высказалась о двух наметившихся трендах в России: думайте
Польша готовится к высылке российских дипломатов
Жена шефа Ивлева призналась, что собирается получить образование: моя мечта
Почему готовить пельмени — лучший способ провести выходной с семьёй
Самые опасные болезни винограда. Профилактика и борьба
Придётся вмешаться: производителей сливочного масла заподозрили в сговоре с целью наживы
Стас Ярушин присутствовал на родах жены: не страшно

Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите

2:31
Авто

По закону о защите прав потребителей, клиент имеет право отказаться от дополнительных услуг при автокредитовании в течение 30 дней с момента подписания договора. Однако Банк России выявил уловки, которые используют кредиторы, чтобы обойти это правило.

Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В своём обзоре ЦБ раскрыл несколько схем, с помощью которых банки затрудняют реализацию права на отказ от дополнительных платных услуг. По закону потребитель может потребовать возврат средств за такие услуги, но банки пытаются обойти этот механизм.

Одна из уловок — продажа услуг, которые не подлежат возврату или имеют частичную возвратность. Например, клиенту предоставляется доступ к информационным материалам через сайт, где можно найти европротокол или памятку на случай ДТП. Поскольку доступ считается оказанной услугой с момента его предоставления, вернуть деньги за неё невозможно.

Вторая хитрость заключается в оформлении дополнительных услуг отдельно от заявления на кредит. Заемщику объясняют, что эти услуги не связаны с банком, что позволяет обойти право клиента на отказ в течение 30 дней.

Банки также часто предлагают скидки на покупку автомобиля при условии оформления кредита или приобретения дополнительных услуг. Это делает сложным отказ от таких услуг и возврат средств, а также досрочное погашение кредита.

Ещё одна уловка — недобросовестная консультация. Сотрудники банков и автосалонов нередко вводят клиентов в заблуждение, утверждая, что:

— невозможно оформить кредит без покупки дополнительных услуг; — отказ от услуг ведёт к аннулированию скидки на автомобиль; — досрочное погашение кредита возможно только через 2-3 месяца; — покупка автомобиля за наличные выйдет значительно дороже, чем в кредит.

Пятая уловка — предложение услуг по завышенной стоимости. Банк России зафиксировал случаи, когда цена услуг была значительно выше их реальной стоимости. Например, выпуск дебетовой карты оценивался в 10 тысяч рублей, хотя большинство банков предоставляют эту услугу бесплатно. Также были обнаружены консультационные услуги по страхованию и урегулированию споров, стоимость которых доходила до 320 тысяч рублей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Оксана Самойлова раскрыла стоимость свитера люксового бренда для козы
Как разнообразить свои тренировки: идеи и советы
Эксперт рассказал, кому не стоит есть инжир
Картины Галкина* и Пугачёвой из деревни Грязь оказались подделкой
Какие города и страны признаны самыми безопасными в 2025 году: данные исследования
Как банки заставляют платить за ненужные услуги при автокредите
В Турции из-за угрозы теракта введён "оранжевый" уровень опасности в аэропортах
Встреча двух альянсов: эксперт Сивков описал сценарий третьей мировой
Клубника в саду: как укрепить кусты перед зимой
Маска для лица от постакне: возьмите 2 простых ингредиента
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.