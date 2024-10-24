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Почему LADA и Geely остаются лидерами российского авторынка: мнение эксперта

1:35
Авто

В ближайшее время конкуренты вряд ли смогут потеснить лидеров по продажам автомобилей в России — марки LADA и Geely, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

Почему LADA и Geely остаются лидерами российского авторынка: мнение эксперта
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Эксперт пояснила, что иранские автобренды могли бы составить конкуренцию, но только если обеспечат ценовую доступность своих машин, а также низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию, отмечает aif. ru.

Напомним, что за первые 9 месяцев 2024 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 3,6 трлн рублей, что на 73% больше по сравнению с 2023 годом (2,08 трлн рублей). Основная часть этих затрат — более 830 млрд рублей — пришлась на две марки: российскую Lada и китайскую Geely (416 млрд и 415 млрд рублей соответственно). Третье и четвертое место заняли Haval (362 млрд рублей) и Chery (349 млрд рублей).

По словам Марии Ермиловой, Lada и Geely давно присутствуют на российском рынке и зарекомендовали себя как производители автомобилей эконом и среднего сегмента. Эксперт предполагает, что эти бренды сохранят лидерство и в ближайшем будущем, поскольку они предлагают наиболее доступные по стоимости машины для российских покупателей.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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