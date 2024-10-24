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Что делать, если поворотники не работают

2:06
Авто

Маневры водителей на дороге должны быть предсказуемы для остальных участников движения. Самый простой способ предупредить о своих намерениях — использовать световые указатели поворота. Однако не все начинающие водители знают, как правильно ими пользоваться.

Что делать, если поворотники не работают
Фото: freepik.com by standret, PDM

Поворотники — важный инструмент, с помощью которого водитель обязан сигнализировать о намерении выполнить манёвр. Если световая сигнализация неисправна, правила обязывают подавать сигналы рукой. В автошколах этому аспекту уделяют особое внимание, так как неправильное использование поворотников может привести к авариям, напоминает Autonews. ru.

Как объясняет Руслан Сафин, преподаватель ПДД в уфимской автошколе, правила использования поворотников описаны в пункте 8.1 ПДД. Согласно этому пункту, водитель обязан подавать световые сигналы при начале движения, перестроении, повороте, развороте и остановке. Если указатели неисправны или отсутствуют, сигналы нужно подавать рукой. При выполнении любого манёвра водитель должен избегать создания опасности или помех для других участников дорожного движения.

Проще говоря, перед началом движения, поворотом, разворотом или перестроением водитель обязан включить поворотник в нужную сторону. Это правило действует на любых дорогах, включая дворовые территории и парковки. Даже если в зеркалах нет видимых автомобилей, это не значит, что их там нет, подчёркивает Сафин.

Если поворотники неисправны, необходимо следовать правилам подачи сигналов рукой. Например, для левого поворота или разворота нужно вытянуть левую руку в сторону, а для правого — согнуть правую руку в локте и поднять вверх под прямым углом.

Кроме того, Руслан Сафин напоминает, что поворотники следует включать заранее перед манёвром и выключать сразу после его завершения.

Уточнения

Указатель поворота — это световой мигающий сигнал, используемый для обозначения намерения водителя выполнить поворот в ту или иную сторону. Включение всех указателей поворота одновременно сигнализирует об аварийной остановке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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