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Почему чистка двигателя и аккумулятора важна для вашей машины

2:40
Авто

Чистка под капотом автомобиля требует внимания к нескольким ключевым элементам. Директор по сервису ГК "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, на что стоит обратить внимание.

Почему чистка двигателя и аккумулятора важна для вашей машины
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Двигатель
На поверхности двигателя не должно быть следов жидкости. Если обнаружены подтёки, лучше обратиться к специалистам для диагностики и устранения проблемы.

Часто на двигателе скапливается пыль и остатки стеклоомывающей жидкости. Грязь может удерживать влагу, что ухудшает теплообмен и негативно сказывается на работе электрооборудования. Безопаснее всего удалять пыль с помощью струи сжатого воздуха, например, на автомойке самообслуживания. Самостоятельная мойка двигателя с применением химии не рекомендуется — лучше доверить это профессионалам, чтобы избежать повреждений.

Воздушный фильтр
Регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра. При необходимости его стоит прочистить или заменить для улучшения работы двигателя.

Радиатор
Убедитесь, что радиатор не засорён грязью. Если требуется, можно промыть его водой под давлением на мойке самообслуживания. Однако полную чистку радиатора специалисты рекомендуют проводить раз в два года на СТО, так как для этого нужно разобрать переднюю часть автомобиля.

Провода и соединения
Проверьте целостность и чистоту проводов и соединений. Если всё выглядит нормально, не стоит вмешиваться — лучше оставить обслуживание проводки специалистам, особенно при возникновении сомнений.

Аккумулятор
Очистите клеммы аккумулятора от коррозии для надёжного контакта. Чтобы выполнить полную очистку, клеммы нужно снять, но имейте в виду, что это может сбить настройки радио и других систем. После очистки рекомендуется нанести защитный спрей для клемм, который доступен в автомагазинах. Наносите его только на чистые и закреплённые клеммы.

Жидкости
Проверяйте уровень и состояние основных жидкостей: масла, охлаждающей и тормозной жидкости. При необходимости долейте или замените их.

Крышки и уплотнения
Убедитесь, что все крышки и уплотнения находятся в целостности и герметичны.

Пластиковые детали и шланги
Очистите пластиковые детали и шланги, проверяя их на наличие повреждений и признаков износа.

Автомобиль — это сложное техническое устройство, поэтому любые работы, включая чистку, лучше проводить на специализированных СТО, напоминает эксперт.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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