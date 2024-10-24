Почему в современных авто так много экранов

Эксперт Александр Виноградов ответил на вопрос читателя о том, зачем в современных автомобилях устанавливают огромные экраны. Способствуют ли они безопасности или удобству управления?
По мнению эксперта, всё дело в спросе и модных тенденциях, которые диктуют предложения на рынке.
Сегодня установить большой тачскрин зачастую дешевле и проще, чем размещать несколько отдельных блоков кнопок для управления мультимедийной системой, климат-контролем, подогревом сидений и рулевого колеса и другими функциями. Именно это, по словам Виноградова, является основной причиной популярности экранов в автомобилях.
Се́нсорный экра́н — устройство ввода и вывода информации, представляющее собой экран, реагирующий на прикосновения к нему.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.