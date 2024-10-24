Как российский авторынок оказался на третьем месте в Европе

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский авторынок, который в августе занимал второе место в Европе, по итогам сентября опустился на третью строчку. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info

Лидером по продажам автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было реализовано 275 239 машин, что на 1% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. Как объясняют в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), первый осенний месяц традиционно характеризуется ростом продаж, связанным с обновлением идентификаторов на местных номерных знаках. В августе Великобритания занимала только третье место в рейтинге.

Второе место удерживает Германия с показателем 208 848 проданных автомобилей, что на 7% меньше, чем год назад. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) отмечают, что текущая экономическая ситуация и отсутствие стимулов продолжают оказывать негативное влияние на рынок.

С учетом России на третьем месте рейтинга по итогам сентября оказался российский авторынок с продажами 150 879 новых легковых автомобилей, что на 36,7% больше, чем в прошлом году.

Четвертую строчку заняла Франция, где было продано 139 002 автомобиля (-11,1%). Пятое место досталось Италии с результатом 121 725 машин (-10,7%). Отметим, что авторынок Испании показал рост на 6,3%, достигнув показателя в 73 144 автомобиля.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

