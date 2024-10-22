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Штрафы за повреждения: как избежать финансовых ловушек в каршеринге

2:35
Авто

Каршеринг, который когда-то казался удобной заменой собственному автомобилю, всё чаще приносит пользователям неожиданные неприятности в виде штрафов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Штрафы за повреждения: как избежать финансовых ловушек в каршеринге
Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

Теперь за незначительные царапины, о существовании которых вы могли и не догадываться, могут взимать значительные суммы. Учитывая это, стоит задуматься, насколько правомерны такие штрафы и как избежать ненужных затрат.

Автоэксперт Сажин подчеркнул, что перед тем как сесть за руль арендованного автомобиля, важно тщательно проверить его техническое состояние и сообщить о любых проблемах, чтобы защитить себя. «Вы можете оставить автомобиль на парковке, а кто-то врежется в него и скроется. В таком случае, расходы на восстановление повреждений лягут на ваши плечи», — отметил он.

Эксперт также добавил, что нередко пользователи спешат и не замечают повреждений на грязном автомобиле, например, царапин на бампере, которые, к слову, считаются расходным материалом.

Сажин отметил, что каршеринг по своей сути создан для извлечения прибыли: «Не важно, как они зарабатывают — на штрафах или на прокатах, но практика показывает, что чаще это происходит через штрафы».

Он поделился личным опытом — друг попал в ситуацию, когда его автомобиль был угнан злоумышленниками после неправильно закрытого аккаунта. В результате расходы на восстановление легли на него.

При столкновении с каршерингом, по словам эксперта, лучше не затягивать и не бояться отстаивать свои права: «Если вы не пришли к соглашению, следует обращаться в суд, где интересы обеих сторон должны быть учтены».

Сажин также уточнил, что даже в судебном порядке можно добиться уменьшения суммы иска, поскольку «царапина царапине рознь». Условия, при которых автомобилю мог быть нанесен ущерб, могут быть разными — например, старые повреждения от предыдущих пользователей.

Поэтому, прежде чем решиться на каршеринг, стоит внимательно взвесить все «за» и «против». Также эксперт призвал обращать внимание на условия договора с каршеринговой компанией и сделать скриншоты важных пунктов, чтобы избежать неожиданных затрат, не прописанных в условиях аренды. 

Наконец, он добавил, что штрафы за мелкие повреждения должны быть разумными, и справедливый подход к возмещению ущерба крайне важен.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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