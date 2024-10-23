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ГАИ разъяснила, почему инспектор не обязан показывать видеозапись нарушения

1:44
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Многие водители считают, что если инспектор ГАИ фиксирует нарушение правил дорожного движения с помощью смартфона или камеры, видеозапись должна быть немедленно предъявлена на месте. Однако это распространенное заблуждение, как объяснил сотрудник ГАИ в интервью порталу njcar. ru.

ГАИ разъяснила, почему инспектор не обязан показывать видеозапись нарушения
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

На практике инспектор не обязан предоставлять видеоматериалы водителю в момент оформления нарушения.

Съемка инспекторами чаще всего ведется на "проблемных" участках дорог, где нарушений ПДД происходит больше всего. Это касается сложных участков, где неудобная разметка или опасные условия движения увеличивают вероятность грубых нарушений, таких как пересечение сплошной линии или выезд на встречную полосу.

Водители часто полагают, что без видеозаписи штраф можно оспорить, а отсутствие видео как доказательства автоматически аннулирует нарушение. Однако на практике, согласно статье 25.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), инспектор обязан лишь устно разъяснить суть нарушения и, при необходимости, предоставить доступ к материалам дела в дальнейшем.

Пункт 26.1 КоАП также гласит, что доказательствами могут быть любые фактические данные, включая показания сотрудников ДПС.

Таким образом, наличие видеозаписи не является обязательным условием для оформления протокола, и полицейские не обязаны её демонстрировать на месте. В то же время, видеозапись может сыграть важную роль в разрешении спорных ситуаций и служить убедительным доказательством в суде.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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