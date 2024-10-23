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Как определить реальный пробег автомобиля: полезные советы от экспертов

2:02
Авто

При выборе подержанного автомобиля пробег играет важную роль в оценке его состояния, но опираться только на показания одометра нельзя. Сотрудник МРЭО ГИБДД в беседе с редакцией портала njcar.ru отметил, что низкий пробег, особенно у трехлетних автомобилей, может быть сигналом о его скручивании. Например, объявления с пробегом в 10-15 тысяч километров для машины трехлетней давности могут выглядеть подозрительно.

Как определить реальный пробег автомобиля: полезные советы от экспертов
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

С другой стороны, пробег выше 150 тысяч километров за тот же срок нередко свидетельствует о коммерческом использовании автомобиля, например, в такси.

Оптимальным считается пробег около 50-60 тысяч километров для трехлетнего авто и около 100 тысяч километров для пятилетнего. Это соответствует нормальной эксплуатации, где автомобиль проезжает в среднем 15-25 тысяч километров в год.

Для проверки реальности пробега полезно обратиться к истории обслуживания автомобиля у официального дилера. Если такой информации нет, можно оценить состояние автомобиля визуально. Высокий пробег обычно отражается на состоянии салона: изношенные кресла, потертый руль, плохое состояние ремня безопасности на водительском месте, а также заметный износ педалей и ручки переключения передач.

Кроме того, признаки интенсивного использования могут включать изношенные тормозные диски, поврежденное лакокрасочное покрытие, царапины на ветровом стекле и люфт дверей. Такие детали должны насторожить, особенно если заявленный пробег не превышает 50 тысяч километров.

Продавцы могут скрыть некоторые дефекты, поэтому важно провести профессиональную диагностику перед покупкой. Специалисты с соответствующим оборудованием помогут выявить скрытые проблемы и избежать приобретения автомобиля с искаженными показателями пробега.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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