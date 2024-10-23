Можно ли ездить днём только с габаритами: что говорит ГАИ

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Многие владельцы автомобилей, включая модели Lada, УАЗ, а также старые иномарки, такие как Nissan, Toyota и Mercedes, эксплуатируют свои машины днём только с габаритными огнями, особенно если в них не предусмотрены штатные дневные ходовые огни (ДХО). Однако это является нарушением правил дорожного движения, как напомнил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

С 2010 года ПДД России требует, чтобы автомобилисты использовали ближний свет фар или ДХО в дневное время для повышения видимости на дороге. Включение только габаритных огней не улучшает видимость автомобиля на дороге, что может привести к аварийным ситуациям, особенно в осенние сумерки или при обгонах.

Габаритные огни слишком слабы и практически незаметны даже на расстоянии 50 метров, что создаёт дополнительный риск для всех участников движения.

Некорректное использование светотехники — распространённая проблема на российских дорогах. Водители, стараясь сэкономить или по незнанию, не включают ближний свет в дневное время или используют только габариты. Это нарушение может привести к штрафу в размере 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

Регулярное использование правильного светового оборудования снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий и помогает водителям вовремя замечать друг друга, особенно в сложных дорожных условиях.

Уточнения

Автомоби́льная светоте́хника — комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения.

