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Пыль на панели сразу после мойки: вот как избежать этой проблемы

1:25
Авто

Пыль в салоне автомобиля — настоящая проблема для многих водителей, особенно когда она быстро появляется на передней панели сразу после мойки. Однако решение этой проблемы существует, и оно довольно простое. Владелец сети автомоек в интервью порталу njcar. ru поделился своим эффективным методом для сохранения чистоты в салоне.

Пыль на панели сразу после мойки: вот как избежать этой проблемы
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Главное средство борьбы с пылью — это автохимия с антистатическим эффектом, которую следует наносить на пластиковые поверхности сразу после мойки. Такие полироли можно найти в любом автомагазине. Они создают тонкий слой на пластике, предотвращая быстрое оседание пыли, придавая матовый или глянцевый блеск и скрывая мелкие царапины.

Этот эффект длится несколько недель, что значительно снижает частоту очистки салона.

Подобные средства подходят не только для пластика, но и для кожаных поверхностей, а также для неокрашенных частей кузова, таких как бамперы, молдинги и зеркала. Используя их, можно добиться долгосрочной защиты и поддерживать автомобиль в чистоте.

Регулярный уход за салоном не ограничивается только пылесосом — для поддержания идеального состояния интерьера нужно использовать специализированные средства, которые помогут продлить чистоту и сохранить вид автомобиля как новенький.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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