Что делать, если вашу машину заблокировали на парковке

На городских парковках нередко возникают ситуации, когда автомобилисты блокируют выезд или затрудняют доступ к соседним машинам. Это особенно актуально при перпендикулярной парковке, когда один автомобиль ставится слишком близко к другому, мешая нормальному доступу к водительской двери.

Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

В таких условиях приходится либо искать другие способы попасть в салон, либо ожидать, пока соседний автомобиль не уедет. Однако не всегда у водителей есть возможность быстро найти владельца блокирующей машины.

Как пояснил представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru, согласно ПДД, водителям запрещено оставлять свои авто там, где это мешает движению других транспортных средств. Нарушители могут быть оштрафованы на 2000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа достигает 3000 рублей.

Если вас заблокировали, первым делом нужно попытаться связаться с владельцем автомобиля, оставившего свою машину таким образом. Если это невозможно, стоит обратиться в ГАИ. Сотрудники ДПС могут либо разыскать владельца, либо вызвать эвакуатор для перемещения автомобиля.

Стоит отметить, что хотя в ПДД не прописаны точные требования к расстояниям между припаркованными машинами, минимальная дистанция в 70 см между автомобилями установлена в Строительных нормах и правилах (СНИП). Это позволяет избежать повреждений при открытии дверей и обеспечивает минимальный комфорт для водителей.

Опытные автомобилисты стараются избегать парковки в плотных рядах, выбирая крайние места на стоянке или парковку параллельно поребрику. Это помогает не только избежать блокировки, но и минимизировать риск повреждения автомобиля при попытке открыть дверь слишком близко припаркованной машины.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

