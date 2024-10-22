Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналистка из РФ вместе с другом скончалась в отеле Ташкента
Теннисист Медведев шестой раз отобрался на турнир ATP
Актриса Наталья Бочкарёва высказалась о скандале с Глюкозой: у нас принято гнобить
Гармония цвета: как выбрать идеальный оттенок для стен
Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит
Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти
Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём
Marca: подаренная Надалю золотая ракетка стоит €250 тысяч
Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков

Что делать, если вашу машину заблокировали на парковке

Авто

На городских парковках нередко возникают ситуации, когда автомобилисты блокируют выезд или затрудняют доступ к соседним машинам. Это особенно актуально при перпендикулярной парковке, когда один автомобиль ставится слишком близко к другому, мешая нормальному доступу к водительской двери.

Что делать, если вашу машину заблокировали на парковке
Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

В таких условиях приходится либо искать другие способы попасть в салон, либо ожидать, пока соседний автомобиль не уедет. Однако не всегда у водителей есть возможность быстро найти владельца блокирующей машины.

Как пояснил представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru, согласно ПДД, водителям запрещено оставлять свои авто там, где это мешает движению других транспортных средств. Нарушители могут быть оштрафованы на 2000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге сумма штрафа достигает 3000 рублей.

Если вас заблокировали, первым делом нужно попытаться связаться с владельцем автомобиля, оставившего свою машину таким образом. Если это невозможно, стоит обратиться в ГАИ. Сотрудники ДПС могут либо разыскать владельца, либо вызвать эвакуатор для перемещения автомобиля.

Стоит отметить, что хотя в ПДД не прописаны точные требования к расстояниям между припаркованными машинами, минимальная дистанция в 70 см между автомобилями установлена в Строительных нормах и правилах (СНИП). Это позволяет избежать повреждений при открытии дверей и обеспечивает минимальный комфорт для водителей.

Опытные автомобилисты стараются избегать парковки в плотных рядах, выбирая крайние места на стоянке или парковку параллельно поребрику. Это помогает не только избежать блокировки, но и минимизировать риск повреждения автомобиля при попытке открыть дверь слишком близко припаркованной машины.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться
Силовые структуры
Мешок закрывается. Положение ВСУ в Курской области продолжает быстро ухудшаться Аудио 
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ Аудио 
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Еда и рецепты
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Как устояла гордая Грузия. Великое самомнение США губит их страны-партнёры одну за другой Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Последние материалы
Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит
Вдова Градского открыла памятник на могиле артиста спустя три года после его смерти
Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём
Marca: подаренная Надалю золотая ракетка стоит €250 тысяч
UC: штрафы за отсутствие ОСАГО и нелегальное ГБО вырастут в 10-15 раз
Врач раскрыла, спровоцирует ли гибель миллионов людей снижение эффективности антибиотиков
Как приготовить крем-суп без рецепта: 6 крутых лайфхаков для идеального блюда
Когда в России перестанут расти цены на продукты: экономист дал прогноз
23 октября - день в истории: Освобождение Москвы, предсказание зимы и букет хризантем от русского шпиона
Актёр Иван Янковский раскрыл свой райдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.