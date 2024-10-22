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Не спешите обижаться: необычные жесты водителей и их значение

1:59
Авто

На дорогах опытные водители часто используют жесты для общения с другими участниками движения, однако новички не всегда могут распознать их значение. Когда, например, автомобилист в соседней машине вдруг показывает «фигу», не стоит сразу воспринимать это как оскорбление. Этот жест может сообщать о возможной проблеме с вашим автомобилем, такой как грыжа на шине или застрявший камень между колесами.

Не спешите обижаться: необычные жесты водителей и их значение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сотрудник ГАИ в беседе с изданием njcar.ru подчеркнул, что существует множество жестов и сигналов, которые водители используют для безмолвного общения на дороге. Самым распространенным является включение аварийных огней, что может быть знаком благодарности или извинения. Мигающий дальний свет, помимо предупреждения о полицейском посте, также может означать просьбу пропустить или уступить дорогу.

Одним из необычных жестов является частое нажатие на тормоз. Этот маневр не всегда означает панику водителя. Чаще всего таким образом автомобилист сообщает вам о том, что вы слишком близко и вам следует увеличить дистанцию, чтобы избежать аварийной ситуации.

Другие, менее известные сигналы, включают хлопки в ладоши водителя на светофоре, что может свидетельствовать о неисправности вашего автомобиля, например, открытом багажнике. Если водитель из соседней полосы показывает на одно из ваших колес, это может указывать на спущенную шину, что требует немедленной проверки.

Поднятая рука с открытой ладонью – еще один распространенный жест, который означает благодарность. Эти сигналы помогают водителям без слов понимать друг друга и обеспечивать безопасность на дороге.

Таким образом, если кто-то на дороге показывает вам жесты, сначала подумайте о том, что он может пытаться помочь, а не обидеть.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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