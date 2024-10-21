Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку

Зимняя жидкость для стеклоомывателей, известная как незамерзайка, к началу холодного сезона подорожает в два раза по сравнению с прошлого года.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

В настоящее время цена на канистру достигает примерно тысячи рублей, в то время как в прошлом году она стоила около 600 рублей. Однако к зиме стоимость может вырасти ещё больше, сообщает издание Mash.

Антон Шапарин, руководитель Национального автомобильного союза (НАС), поясняет, что причиной такого увеличения цен стал запрет на использование метанола. Более безопасный изопропиловый спирт, который заменяет его, имеет более высокую стоимость.

Эксперт отметил, что данное решение было принято в ответ на случаи отравления незамерзайкой, когда некоторые потребители начали употреблять её внутрь вместо пищевого спирта. Однако многие клиенты выражают недовольство новой формулой: наряду с повышенной ценой, она склонна к замерзанию и обладает неприятным запахом.