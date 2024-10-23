Возможно ли появление мощного и надежного двигателя для российских автомобилей

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Успехи в производстве грузовых автомобилей в России вновь подняли вопрос о разработке эффективного и надежного мотора для легковых автомобилей, способного конкурировать с зарубежными аналогами. Портал "АвтоВзгляд" обратился к экспертам за разъяснениями о перспективах появления отечественного передового двигателя.

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По мнению главы "Союза автомобильных дилеров России" Вячеслава Жигалова, ожидать появления конкурентоспособного двигателя в России без существенных изменений в промышленной политике страны не стоит. Текущая ситуация с импортозамещением происходит по принципу "во что бы то ни стало", что зачастую приводит к высоким затратам и компромиссам в качестве. Это, по словам Жигалова, мешает естественному развитию отечественной автокомпонентной индустрии.

Эксперт также отметил, что действия Минпромторга, основанные на субсидировании и таможенно-тарифном протекционизме, подавляют инициативу и не способствуют повышению конкурентоспособности. В России могут создать хороший промышленный образец, но довести его до массового производства и сделать его рентабельным — задача, с которой отрасль пока не справляется.

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр напомнил, что у России уже есть опыт создания качественных двигателей. Например, двигатели ЗМЗ, известные своей долговечностью, и мотор на ВАЗ-2108, разработанный совместно с Porsche. Этот проект стал важным шагом для отечественного автопрома, но после того, как АВТОВАЗ оказался под контролем Renault, на LADA Vesta начали устанавливать зарубежные моторы мощностью 122 л. с., которые позднее были локализованы.

Помимо крупных производителей, небольшие компании также продолжают работать в этой области. Недавно в Татарстане представили двигатель, разработанный для снегоходов и квадроциклов, который можно адаптировать и для малолитражных автомобилей. Несмотря на определённые трудности, в России есть интересные разработки двигателей для легковых автомобилей, которые нуждаются в поддержке.

Эксперты отмечают, что для появления отечественного "Царь-мотора" необходимо создать благоприятные условия для естественного развития отрасли и обеспечить поддержку перспективных разработок. С правильным финансированием и вниманием со стороны государства российские производители могли бы выпустить двигатель, способный конкурировать на мировом уровне.

Уточнения

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные. Импортозамещение характеризует также тенденцию городского свободного рыночного хозяйства к замещению ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе. Эта идея была выдвинута Джейн Джекобс.



