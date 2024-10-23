Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 российских акций, которые стоит купить прямо сейчас
Гарик Харламов решился на кардинальные изменения после третьей женитьбы: всё мне надоело!
Можно ли собакам есть персики: мнение ветеринаров
7 неожиданных предметов, запрещённых к провозу в разных странах мира
Миранчук против Месси: Атланта готова к битве за плей-офф MLS
Как яйца и селедка помогают улучшить работу мозга
Сколько тектонических плит на самом деле существует
Агата Муцениеце обратилась к 11-летнему сыну на фоне судебных разбирательств: ты гордишься мамой?
Нужна ли искореняющая обработка молодым саженцам

Как избежать перегрева АКПП: советы для долгой работы коробки передач

4:11
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — важный элемент современного автомобиля, обеспечивающий комфортное вождение без необходимости ручного переключения передач. Однако одной из самых серьезных проблем, с которой может столкнуться АКПП, является перегрев, который негативно влияет на её работу и долговечность.

Как избежать перегрева АКПП: советы для долгой работы коробки передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Перегрев может происходить как в гидромеханических КПП, так и в вариаторах. Рабочая жидкость в этих трансмиссиях при перегреве быстро теряет свои свойства, что приводит к ухудшению защиты деталей от износа. Нормальная рабочая температура АКПП варьируется от 50 до 90 градусов по Цельсию, а температура свыше 100 градусов уже считается перегревом. Максимально допустимая температура для автоматической коробки передач составляет 130 градусов. Превышение этого значения может привести к необратимым повреждениям.

Почему перегрев АКПП опасен?

Перегрев АКПП — это серьёзная проблема, которая может вызвать ряд негативных последствий:

  1. Окисление масла. Трансмиссионная жидкость теряет вязкость и ухудшает свои смазывающие и охлаждающие свойства. Это приводит к образованию отложений, которые вызывают износ и повреждения таких элементов коробки, как фрикционы, шестерни, соленоиды и клапаны.
  2. Утечка масла. Перегрев может вызвать разрывы масляных трубок и утечку жидкости, что усугубляет проблему.
  3. Нарушение работы двигателя. Излишнее тепло от АКПП передаётся на двигатель, что приводит к его перегреву, снижению мощности, увеличению расхода топлива и снижению общего ресурса автомобиля.
  4. Сбои в электронике. Перегрев может негативно повлиять на работу электронных систем автомобиля, что приведёт к сбоям и неисправностям.

Причины перегрева АКПП

  1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Трансмиссионное масло отвечает за охлаждение и смазку деталей коробки передач. Если уровень масла ниже нормы или оно загрязнено, это приводит к повышению температуры в системе.
  2. Неподходящее масло. Использование масла, не соответствующего рекомендациям производителя, может привести к перегреву, окислению и образованию отложений.
  3. Агрессивный стиль вождения. Резкие ускорения, частое торможение и езда на высоких скоростях создают дополнительную нагрузку на коробку передач. Езда по горным дорогам или буксировка тяжёлого прицепа также способствуют перегреву.
  4. Неисправности системы охлаждения. Проблемы с радиатором или насосом, а также засоры в системе охлаждения могут препятствовать эффективному отводу тепла.
  5. Неблагоприятные внешние условия. Высокая температура окружающей среды, особенно летом, и заторы на дорогах также способствуют перегреву АКПП. Важно учитывать погодные условия и адаптировать стиль вождения к ним.

Как избежать перегрева АКПП?

Регулярное обслуживание и правильная эксплуатация — ключ к предотвращению перегрева коробки передач. Вот несколько рекомендаций:

  1. Следите за уровнем и качеством масла. Регулярно проверяйте уровень трансмиссионной жидкости и заменяйте её согласно рекомендациям производителя.
  2. Используйте подходящее масло. Всегда выбирайте масло, соответствующее спецификациям вашего автомобиля.
  3. Соблюдайте осторожность при вождении. Избегайте агрессивного стиля вождения, особенно при длительных поездках, и учитывайте нагрузку на автомобиль.
  4. Проверяйте систему охлаждения. Регулярно обслуживайте радиатор и насос, чтобы избежать засоров и неисправностей.
  5. Учитывайте внешние условия. В жаркую погоду старайтесь избегать длительных пробок и адаптируйте стиль вождения к климатическим условиям.

Уточнения

Агрессивное вождение — откровенно агрессивное поведение водителя, которое проявляется непосредственно во время управления транспортным средством и граничит с преступными намерениями — причинить вред другому водителю и/или его автомобилю.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Деревья и кустарники
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Наука и техника
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Быстрый и простой способ испечь песочное печенье в духовке за 30 минут
Последние материалы
7 неожиданных предметов, запрещённых к провозу в разных странах мира
Миранчук против Месси: Атланта готова к битве за плей-офф MLS
Как яйца и селедка помогают улучшить работу мозга
Сколько тектонических плит на самом деле существует
Агата Муцениеце обратилась к 11-летнему сыну на фоне судебных разбирательств: ты гордишься мамой?
Нужна ли искореняющая обработка молодым саженцам
Стали известны новогодние расценки российских артистов на корпоративы
Известная актриса пожаловалась на безденежье: я на дне
Вкусное ризотто: приготовьте его низкокалорийный вариант
Российские войска забирают Часов Яр и перерезают трассу между Курахово и Селидово
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.