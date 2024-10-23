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Что выбрать: LADA Vesta Sportline или праворульный Suzuki Jimny

2:19
Авто

Компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny, который ранее продавался в России официально, теперь доступен на рынке лишь по частным поставкам. Несмотря на изменение способа импорта, цены на Jimny значительно не выросли и стартуют от 2 110 000 рублей.

Что выбрать: LADA Vesta Sportline или праворульный Suzuki Jimny
Фото: wikipedia by EurovisionNim, CC BY-SA 4.0

Для сравнения, автомобили LADA, такие как Vesta Sportline и кросс-универсал Vesta SW Cross в топовых версиях, стоят дороже. Так, цена Vesta Sportline в кузове седан достигает 2 222 900 рублей, а Vesta SW Cross в максимальной комплектации Techno с 122-сильным двигателем и вариатором продается от 2 191 000 рублей. Тем не менее, за 2 110 000 рублей желающие могут заказать новый Suzuki Jimny в Красноярске через местную фирму, которая организует привоз автомобиля "под ключ" и оформит все необходимые документы, включая электронный ПТС.

Особенностью текущих предложений является то, что это, как правило, праворульные версии Suzuki Jimny. Эти автомобили отличаются тканевым интерьером, кожаным рулем, мультимедиасистемой с экраном и электрическими стеклоподъемниками. Такие модели можно найти в разных городах: во Владивостоке — за 2 240 000 рублей, в Краснодаре — за 2 320 000 рублей, а в Иркутске — за 2 600 000 рублей.

Помимо этого, доступна и 5-дверная версия Jimny, которую можно заказать в Самаре. Местная фирма привезет её по заказу из ОАЭ за 2 850 000 рублей.

Что касается технических характеристик, то самые доступные модели Suzuki Jimny оснащены 64-сильным атмосферным двигателем объемом 0,7 литра. Более дорогие версии комплектуются 1,5-литровым мотором мощностью 102-105 л. с. В обоих случаях автомобили оснащены классической автоматической коробкой передач и имеют полный привод.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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