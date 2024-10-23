Быстрая зарядка и мощный двигатель: Kia EV6 теперь в России

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Электрокроссовер Kia EV6 прибыл на российский рынок по схеме параллельного импорта, так как официальные продажи этой модели в РФ никогда не осуществлялись. Российский автодилер предложил корейский электрокар по цене 4 999 000 рублей, сообщает Autonews. ru.

Фото: wikimedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

В России модель представлена в версии GT-Line, оснащенной электромотором мощностью 325 л. с. (239 кВт) и полным приводом.

Одной из особенностей Kia EV6 является возможность зарядки с напряжением 800 В или 400 В, что позволяет пополнить заряд аккумулятора с 10 до 80% всего за 18 минут. Кроме того, если уровень заряда батареи превышает 35%, электромобиль может буксировать прицепы массой до 1,6 тыс. кг, что делает его универсальным и удобным для различных задач.

Уточнения

Электрока́р электрока́ра, электротележка, платформенная тележка (от электро… и англ. car — тележка) — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов (как правило, свинцово-кислотных). Предназначен для перевозки грузов на относительно небольшие расстояния в пределах промышленных предприятий, в том числе внутри цехов, на складах, а также перронной работы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.



