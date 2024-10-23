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Какие бренды и модели премиум-авто лидируют по спросу в России

2:27
Авто

Аналитики Авито Авто проанализировали спрос, предложение и стоимость новых автомобилей ценой от 5 млн рублей за сентябрь 2024 года. Исследование показало, что наибольшим спросом в России пользуются как традиционные европейские марки, так и активно развивающиеся китайские бренды. Лидером среди моделей по популярности оказался китайский Tank 500.

Какие бренды и модели премиум-авто лидируют по спросу в России
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

Среди брендов автомобилей стоимостью выше 5 млн рублей первое место занял BMW с долей спроса 9,91%. На втором месте находится Mercedes-Benz (9,52%), а тройку лидеров замыкает китайский LiXiang с долей 9,19%. Четвертую позицию заняла Toyota с долей 8,20%, а на пятом месте расположился Hyundai, его доля составила 5,29%.

Среди отдельных моделей самым популярным оказался Tank 500 с долей спроса 4,63%. На втором месте LiXiang L7 (4,2%), третье занял LiXiang L9 с 3,17%. Четвертую позицию занимает Rolls-Royce Spectre с долей 2,34%, а пятерку замыкает Mercedes-Benz G-класс AMG (2,14%).

Предложение новых машин в этом сегменте увеличилось на 9% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Самой доступной моделью среди ТОП-10 оказался EXEED VX со средней ценой 6 млн рублей, в то время как средняя стоимость нового автомобиля в сегменте составила 6 899 000 рублей.

Руководитель продаж направления "Новые авто" на Авито Артем Хомутинников, отметил, что спрос на новые автомобили стоимостью от 5 млн рублей увеличился на 18% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это указывает на растущий интерес покупателей к премиальным моделям. Особенно заметен рост популярности китайского бренда LiXiang, спрос на который увеличился почти в пять раз за последний год.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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