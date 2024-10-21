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Пять лучших автомобильных новинок Парижского автосалона в 2024 — от водородного гиперкара до микрокара без окон

7:00
Авто

Во Франции завершился Парижский автосалон-2024, проходивший с 14 по 20 октября в выставочном центре Порт-де-Версаль в Париже. На выставке были представлены 45 автомобильных брендов со всего мира, включая европейские, американские и китайские. Журнал 110 km. ru изучил все автоновинки мотор-шоу и выбрал пять наиболее ярких премьер.

Пять лучших автомобильных новинок Парижского автосалона в 2024 — от водородного гиперкара до микрокара без окон
Фото: alpine-cars.co.uk by Alpine

Alpine Alpenglow HY6

Французская марка Alpine презентовала концепт водородного гиперкара с индексом HY6. В отличие от предшественника HY4 с четырёхцилиндровым мотором, новинка оснащена 3,5-литровым битурбо V6 с цепным приводом, способным развивать до 740 л. с. и 770 Нм пикового крутящего момента. Двигатель работает исключительно на водороде, который хранится в газообразной форме в трёх баках высокого давления — по 2,1 килограмма в каждом. Мощность передаётся на заднюю ось через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач Xtrac.

Длина Alpenglow HY6 составляет 5,2 метра, а кузов полностью изготовлен из углеродного волокна. Внешний вид гиперкара напоминает футуристический прототип для гонок "24 часа Ле-Ман". Alpine стремится убедить FIA допустить водородные прототипы к участию в гонках на выносливость с 2028 года.

Microlino Spiaggina

Марка Microlino представила серийный автомобиль-пузырь Spiaggina, выполненный в стиле легендарной BMW Isetta середины прошлого века и разработанный специально для летнего отдыха у моря. У автомобиля отсутствуют боковые и задние окна, а тканевую крышу можно снять всего за пару минут. Габаритные размеры "малыша" составляют 2 519 мм в длину, 1 473 мм в ширину и 1 501 мм в высоту. Двухместный салон отделан влагостойким кожзамом, а багажник предлагает 230 литров полезного пространства.

Microlino Spiaggina приводится в движение электромотором мощностью 17 л. с., который питается от батареи ёмкостью 10,5 кВт-ч. Без подзарядки автомобиль может проехать до 177 километров и развивать скорость до 90 км/ч. Цены начинаются от 25 тысяч евро, а первые покупатели получат свои автомобили весной 2025 года, как раз к следующему курортному сезону.

Renault Duo и Bento

Renault прекратила производство Twizy в сентябре 2023 года, но не отказалась от идеи микрокаров. Под суббрендом Mobilize, специализирующемся на шеринге, были выпущены пассажирский Duo с "ламбо"-дверями и грузовой Bento. В новинках уделили внимание комфорту и безопасности: у них есть эйрбеги, подогрев сидений, кондиционер и Bluetooth.

На парковке эти автомобили занимают вдвое меньше места, их длина составляет около 2,5 метра, а ширина — 1,3 метра. Базовые версии могут разгоняться максимум до 45 км/ч — во Франции такими транспортными средствами можно управлять без прав с 14 лет. Для более мощных версий права всё же потребуются — они могут разгоняться до 80 км/ч. Батарея ёмкостью 10,3 кВт-ч обеспечит 160 километров пробега для Duo и 149 километров для Bento. Цены на модели варьируются от 9 до 11,6 тысяч евро.

Leapmotor B10

Китайские производители активно осваивают как российский, так и европейский рынки. Однако в случае с Leapmotor ситуация особенная. Основанный в 2015 году бренд недавно стал частью концерна Stellantis, который объединяет 15 американских, французских и итальянских брендов. Новый кроссовер С-класса Leapmotor B10 был представлен в Париже лично главой концерна Карлосом Таваресом. Новинка будет конкурировать с Kia EV3, Jeep Avenger и Hyundai Kona, а собирать её будут на заводе Stellantis в Польше, что защитит кроссовер от возможных пошлин со стороны Евросоюза против китайских автомобилей.

Leapmotor B10 основан на новейшей архитектуре LEAP 3.5 с продвинутой электронной начинкой: голосовой помощник, комплекс систем активной безопасности и цифровая приборная панель. Покупателям предложат как полностью электрическую версию, так и гибридную, в которой 1,5-литровый бензиновый двигатель подзаряжает тяговую батарею.

Прежде всего продажи Leapmotor B10 стартуют в Китае, где его цена составит около 100-150 тысяч юаней или 1,3-2,0 миллиона рублей по текущему курсу. В конце 2025 года кроссовер отправится покорять Европу, и его цена будет в 1,5 раза выше.

Renault Embleme

Ещё одна эффектная премьера от Renault — стильный концептуальный Embleme с передовой силовой установкой, в которой электрохимический генератор мощностью 41 л. с. работает на водороде и подзаряжает тяговую батарею в дальних поездках, увеличивая запас хода до 1 000 километров с двумя 5-минутными остановками для дозаправки водородом. Электромотор развивает 218 л. с.

Renault Embleme построен на архитектуре AmpR Medium. Его длина составляет 4,8 метра, а колесная база — 2,9 метра. Концепт сочетает впечатляющую аэродинамику (Сх=0,25) и стилистические отсылки к автомобилям марки 1990-х годов. Например, передняя часть напоминает седан Laguna, но с рельефными изгибами и современными светодиодами. Тип кузова сложно определить однозначно: это смесь кроссовера, хэтчбека и шутинг-брейка. По словам представителей Renault, некоторые дизайнерские и инженерные решения в ближайшем будущем появятся на серийных автомобилях марки.

Уточнения

Парижский автосалон (фр. Mondial de l'Automobile, англ. Paris Motor Show) проводится в Париже в Paris Expo в Porte de Versailles, раз в два года в начале октября (в четные годы).

Alpine («Альпин»)— французский производитель гоночных и спортивных автомобилей.

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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