Экзаменационный вопрос о тихоходных авто: как не допустить ошибку

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Одним из ключевых аспектов безопасности на дорогах является правильное расположение транспортных средств (ТС), что особенно подчеркивается в автошколах. Будущие водители изучают этот вопрос, чтобы успешно сдать теоретическую часть экзамена, и часто именно здесь допускают ошибки.

Фото: commons.wikimedia.org by участник, CC0

Ошибки возникают из-за того, что в реальных условиях водителям приходится отступать от стандартных правил, закрепленных в ПДД. Например, существуют выделенные полосы для общественного транспорта или полосы с отдельным скоростным режимом, и во всем этом будущим водителям необходимо разбираться. Такой вопрос представлен в экзаменационном билете номер четыре, десятый вопрос которого звучит: "По какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте, если по техническим причинам транспортное средство не может развивать скорость более 40 км/ч?" Предлагаются три варианта ответа:

Только по крайней правой. Не далее второй полосы. По любой, кроме крайней левой.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать правило: чем дальше от обочины или тротуара расположена полоса, тем быстрее должны двигаться по ней автомобили. Если машина по техническим причинам не может развивать скорость выше 40 км/ч, она будет создавать помехи другим участникам движения. Поэтому важно расположить ее таким образом, чтобы остальные водители могли легко её обогнать.

Наибольшие неудобства для других автомобилистов будут возникать, если тихоходное ТС движется по второй или третьей полосе. Это заставит других водителей перестраиваться, чтобы его обогнать. Поэтому, согласно ПДД, тихоходный транспорт должен передвигаться по первой полосе, то есть крайней правой. Это правило распространяется на все тихоходные ТС, независимо от причин, по которым они не могут развивать скорость выше 40 км/ч, будь то конструктивные особенности или поломка.

Таким образом, правильный ответ на данный экзаменационный вопрос — "только по крайней правой".

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.



