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Зачем и как обкатывать зимнюю резину: советы от профессионалов

1:37
Авто

После покупки новой машины важно помнить об обкатке, но то же самое касается и свежего комплекта шипованных зимних покрышек. Профессиональные эксперты настаивают, что правильная обкатка зимней резины с шипами — обязательная процедура. Специалисты рассказали, как это сделать правильно.

Зачем и как обкатывать зимнюю резину: советы от профессионалов
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Прежде всего, эксперты рекомендуют не спешить с установкой зимних колёс до первых заморозков. Переобувать автомобиль лучше, когда среднесуточная температура опустится до семи градусов и ниже. После этого первые 700 км следует проехать в щадящем режиме, избегая резких ускорений, торможений и маневров. Такой подход помогает предотвратить выпадение шипов из их посадочных мест.

Оптимальная скорость для обкатки новой зимней резины — не более 80 км/ч. Если превышать эту скорость, вероятность потери шипов увеличивается. Также важно начинать обкатку до наступления морозов, так как на холоде резина может не успевать прогреться, что ухудшает сцепление. Однако слишком тёплая погода тоже нежелательна, так как колеса становятся мягкими и менее устойчивыми. Лучше всего обкатывать резину на ровных асфальтированных дорогах, совершая периодические поездки на расстояние 20-40 км.

Эксперты также добавили, что обкатка на дорогах с небольшой коркой льда в щадящих условиях будет оптимальной, но главное — соблюдать аккуратный стиль вождения, как описано выше.

Уточнения

Протектор — наружная резиновая часть покрышки, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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