В России выросли продажи мотоциклов: китайские бренды в центре внимания

Статистика показывает, что продажи мотоциклов на российском рынке значительно выросли. Начальник отдела дистрибуции мотоциклов компании КТМ Дмитрий Смоляков объяснил, что ситуация схожа с автомобильным рынком: в Россию пришли китайские бренды, заняв место западных и японских марок, ушедших более двух лет назад.
Китайские производители предложили покупателям мотоциклы по более привлекательным ценам. Хотя существуют различия в уровне оснащения и качестве сборки, китайские байки практически не уступают моделям из Японии и Европы. Сегодня на российском рынке сложно найти мотоциклы таких брендов, как BMW Motorrad, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Suzuki и Harley Davidson, зато есть широкий выбор китайских моделей с хорошими техническими характеристиками.
По словам Смолякова, в ближайшие месяцы можно ожидать положительную динамику на рынке мототехники. Он также отметил, что в следующем году спада продаж не предвидится: поставки останутся на прежнем уровне, а цены вырастут незначительно. С начала года в России было продано 39,2 тысячи мотоциклов.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.