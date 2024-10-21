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С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей

2:36
Авто

С 1 декабря инспекторы Госавтоинспекции смогут штрафовать водителей, не сменивших покрышки автомобиля на зимние. Документ вступил в силу в прошлом году и является частью постановления правительства, утверждающего действующие ПДД.

С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Какой штраф положен за "лысые" покрышки

Ранее в КоАП и других нормативных документах не были предусмотрены штрафы за езду на летней резине зимой. С 1 сентября 2023 года были приняты изменения, которые позволяют ГАИ наказывать водителей за отсутствие шипов противоскольжения на шинах.

Согласно ст. 12.5 КоАП, в 2024–2025 гг. водителя могут оштрафовать на 500 рублей, если он водит машину с летними шинами в зимние месяцы: декабре, январе и феврале. Также штраф положен, если автовладелец передвигается летом на зимней резине. Уплатить штраф можно будет со скидкой 50%.

Водитель, которому выписали штраф, имеет право продолжить движение. Однако инспектор ГАИ может выдать автовладельцу предписание устранить неисправность в указанный им срок.

Почему нельзя ездить зимой на летней резине

Для летних шин используется менее эластичная резина, чем для зимних. Из-за этого при понижении температуры покрышки становятся жёсткими, сцепление с дорожным полотном ухудшается, и машина начинает скользить. В результате увеличивается тормозной путь, ухудшается маневренность и возрастает риск заноса и ДТП.

Если неожиданно грянули заморозки, и водитель оказался в дороге на летней резине, нужно соблюдать несколько простых правил безопасности:

  • Соблюдать дистанцию. Расстояние до впереди идущей машины должно быть не меньше 30 метров. Это даст необходимое пространство для маневра в случае риска столкновения.
  • Ехать на скорости не более 40-50 км/ч.
  • Избегать резких манёвров.

При дневной температуре ниже +5…+7 ℃ машину с летней резиной лучше вообще не эксплуатировать и поскорее сменить покрышки на зимние. Эксперты советуют при выборе шин обращать внимание на производителя: например, зимние покрышки для Центральной Европы не подходят для эксплуатации при температурах ниже -10 °С, то есть для большинства российских регионов.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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