Новая инициатива Госдумы: дорожные камеры станут государственными

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В Государственной Думе предложили законопроект, который может существенно повлиять на количество и размещение камер на дорогах. Инициатором этой идеи выступил депутат Ярослав Нилов. Согласно предложению, все дорожные камеры будут переведены в государственную собственность, что изменит принципы их установки и обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

На данный момент системы фиксации нарушений принадлежат частным компаниям. Эти коммерческие предприятия сами занимаются установкой и обслуживанием камер, а также выбирают места для их размещения. В большинстве случаев камеры устанавливаются на участках с повышенным риском ДТП, однако иногда их ставят там, где фиксируется большое количество незначительных нарушений.

Основная цель нового законопроекта — сосредоточиться на предотвращении дорожно-транспортных происшествий. В случае перевода камер в государственную собственность, решение о местах их установки будет приниматься на основе данных о сложных и аварийно опасных участках дорог. Однако у этой инициативы есть и потенциальные трудности. Региональные бюджеты часто испытывают нехватку средств, и это может сказаться на поддержке камер в рабочем состоянии. В итоге часть устройств может оказаться неисправной или вовсе нерабочей.

Сейчас доходы от штрафов делятся между коммерческими организациями и государством. Если законопроект будет принят, все средства от штрафов будут поступать исключительно в государственный бюджет.

Уточнения

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