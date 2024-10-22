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Lada Granta перейдет на вариаторную трансмиссию к 2026 году

1:35
Авто

Автоэксперты сообщают, что модель Lada Granta 2026 получит новую вариаторную коробку передач, которая заменит автоматическую КПП от Jatco. Об этом рассказал вице-президент тольяттинского предприятия Дмитрий Костромин. Новая трансмиссия станет доступна покупателям не раньше 2026 года.

Lada Granta перейдет на вариаторную трансмиссию к 2026 году
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

По словам представителя "АвтоВАЗа", на данный момент у компании осталось ограниченное количество автоматических коробок для Гранты, и они закончатся до конца года. Поэтому было принято решение перейти на новую вариаторную трансмиссию. Поставлять её будет та же компания, что и для Lada Vesta, хотя вариаторы для двух моделей будут отличаться.

Ранее в оснащение Lada Granta входила автоматическая КПП от японской компании Jatco, но после того, как альянс Renault-Nissan разорвал сотрудничество с "АвтоВАЗом", поставки этих трансмиссий прекратились. Это вынудило компанию временно остановить производство автомобилей с АКПП. В 2023 году выпуск таких машин был возобновлен, но ограниченными партиями, так как на складах "АвтоВАЗа" осталось лишь небольшое количество коробок. В настоящее время Lada Granta с "автоматом" можно приобрести за минимальные 1,298 млн рублей, что предлагается за модификацию Comfort'24 с 1,6-литровым двигателем и АКПП.

Уточнения

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. В автомобилестроении имеет обозначение CVT (англ. Continuously Variable Transmission).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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