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Безопасное расстояние на дороге: как удержать нарушителей на безопасном расстоянии

2:11
Авто

Каждый водитель еще с автошколы знает о необходимости соблюдения дистанции, однако на практике это правило часто игнорируется. Многие водители со временем привыкают поджимать другие автомобили сзади, что создает угрозу безопасности и вызывает дискомфорт у других участников движения. На важность соблюдения дистанции обратил внимание капитан полиции.

Безопасное расстояние на дороге: как удержать нарушителей на безопасном расстоянии
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Дистанция между машинами важна не только на трассе, но и в городских условиях. Правильное расстояние позволяет водителю вовремя среагировать и избежать аварий. Рассчитать необходимую дистанцию просто: нужно учитывать свою скорость реакции и время на выполнение экстренного маневра.

Все зависит от скорости движения. Хотя время реакции у большинства водителей схожее, расстояние, которое проедет машина за этот период, будет различаться. Часто сами водители становятся заложниками ситуации, когда их поджимают сзади, не давая спокойно контролировать ситуацию впереди и по бокам.

Чтобы корректно напомнить водителю сзади о необходимости держать дистанцию, можно использовать простой сигнал. Опытные водители знают, что для этого достаточно слегка коснуться педали тормоза несколько раз, чтобы "заморгали" стоп-сигналы, при этом не замедляя машину. Если водитель сзади опытный, он поймет сигнал и увеличит дистанцию. Если же реакции не последует, остается только пропустить такого водителя вперед.

Движение с автомобилем, который буквально прижимается сзади, опасно. Это отвлекает водителя, вынуждая постоянно следить за происходящим позади, что может снизить внимание к дорожной ситуации впереди. Это может привести к серьезным последствиям, так как из-за отвлечения времени на реакцию становится меньше, и вероятность аварии возрастает. Очень часто именно из-за несоблюдения дистанции происходят дорожно-транспортные происшествия, а виновник — водитель, который нарушал безопасное расстояние, — может так и не понести ответственность.

Уточнения

Автомоби́льная светоте́хника — комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения. Автомобильное освещение монтируется в передней, в задней, а также в боковых частях транспортного средства в виде фар или фонарей. Установка может быть как выступающим элементом кузова автомобиля, так и спрятана заподлицо.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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