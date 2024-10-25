Обзор: автомобили с опасными показателями аварийности

Топ-5 машин, попадающих в аварию: кто в лидерах

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В недавнем исследовании составили рейтинг автомобилей, которые чаще всего оказываются в аварийных ситуациях. Лидером по уровню аварийности стала британская марка Jaguar — до 40% случаев.

Фото: wikipediа by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

На втором месте расположились автомобили Honda и Acura, с показателями до 37%. Третью позицию разделяют модели Infiniti, BMW, Mazda и Mercedes-Benz, которые имеют равный уровень аварийности — 36%. Четвёртое место занимает Audi с тем же показателем в 36%, а замыкает пятёрку Opel с уровнем аварийности 35%.

В этот список попали и другие автомобили с повышенными рисками, такие как Opel Astra OPC, Peugeot 4008 и Cadillac CTS — их аварийные показатели достигли 63%, что вынудило выделить их в отдельный список.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

