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Способы увеличения дорожного просвета автомобиля

Простые способы поднять ваш автомобиль на пару сантиметров
0:57
Авто

Мы решили поделиться полезными советами, которые помогут вам увеличить дорожный просвет автомобиля.

Простые способы поднять ваш автомобиль на пару сантиметров
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первый способ заключается в установке новых пружин. Это не только увеличит просвет на пару сантиметров, но и позволит выбрать из широкого ассортимента, который предлагают рынки автозапчастей.

Второй способ — поднять автомобиль с помощью больших колёс или шин. Однако эксперты предостерегают, что этот метод имеет свои недостатки. При увеличении дорожного просвета вы можете столкнуться с высоким расходом топлива.

Третий способ — использование специальных проставок под пружины. Специалисты считают этот метод самым простым и доступным для большинства автовладельцев.

Четвёртый способ — применение бафферов. Эти специальные силиконовые кольца можно найти почти в любом магазине автозапчастей и они также помогут повысить дорожный просвет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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