Способы увеличения дорожного просвета автомобиля

Мы решили поделиться полезными советами, которые помогут вам увеличить дорожный просвет автомобиля.
Первый способ заключается в установке новых пружин. Это не только увеличит просвет на пару сантиметров, но и позволит выбрать из широкого ассортимента, который предлагают рынки автозапчастей.
Второй способ — поднять автомобиль с помощью больших колёс или шин. Однако эксперты предостерегают, что этот метод имеет свои недостатки. При увеличении дорожного просвета вы можете столкнуться с высоким расходом топлива.
Третий способ — использование специальных проставок под пружины. Специалисты считают этот метод самым простым и доступным для большинства автовладельцев.
Четвёртый способ — применение бафферов. Эти специальные силиконовые кольца можно найти почти в любом магазине автозапчастей и они также помогут повысить дорожный просвет.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.