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Как улучшить безопасность вашего автомобиля с помощью аксессуаров

Не забывайте о безопасности: какие элементы купить для нового авто
1:07
Авто

Когда вы приобретаете новый автомобиль, важно подумать о дополнительных аксессуарах, которые помогут обеспечить его защиту и продлить срок службы. В первую очередь, стоит обратить внимание на защиту картера двигателя. Обычно этот элемент входит в базовую комплектацию, но его прочность может оставить желать лучшего. Поэтому разумно установить более надёжную защиту.

Не забывайте о безопасности: какие элементы купить для нового авто
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Существуют различные варианты: пластиковые, металлические и композитные изделия. Установить защиту имеет смысл, если ваш автомобиль часто ездит по грунтовым дорогам. В противном случае, если машина используется преимущественно в городских условиях, установка такого элемента может привести к снижению клиренса и усложнить процесс замены масла.

Кроме того, рекомендуется установить защиту решётки радиатора, чтобы обеспечить дополнительную защиту от повреждений. В завершение, стоит подумать о защите колёсных арок, так как она предотвращает попадание влаги, мусора и камней в кузов, а также защищает от коррозии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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