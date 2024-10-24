Замена масла в двигателе: дважды в год и советы

Почему замена масла важна для вашего автомобиля

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Производство замены масла в двигателе дважды в год — это хорошая практика, однако строгого графика придерживаться не стоит.

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Во-первых, смена масла летом и зимой обязательна только для тех, кто живёт в регионах с резкими температурными колебаниями. Непроведение этой процедуры может привести к различным проблемам с эксплуатацией автомобиля, даже если вы регулярно проходите техобслуживание.

Рекомендуется заменять масло и после поездок по разбитым дорогам, частых пробок или в морозные дни. В таких случаях следовать графику замены нецелесообразно; основным критерием здесь должны быть пробег и рекомендации производителя.

Существуют ситуации, когда автомобиль используется очень редко, и пройденный километраж минимален. В таких случаях можно немного отложить замену масла, но важно следить за тем, чтобы оно не окислялось в механизмах и агрегатах.

Наконец, замена моторного масла необходима, если автомобиль побывал в ремонте или произошло смешивание масла с другими жидкостями.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

